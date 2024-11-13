صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي"

احتفى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل افتتاح دورته الـ 45 بأسماء نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الأشهر القليلة الماضية ومن بينهم المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنان صلاح السعدني، والفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي والكاتب عاطف بشاى.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لحضورهم عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".