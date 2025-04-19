قبل مباراة دوري الأبطال، وباء يمنع انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، كان قريبا من الانتقال إلى برشلونة قبل عدة سنوات، قبل أن تفشل الصفقة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويستعد إنتر ميلان بقيادة لاوتارو لمواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن "لاوتارو كان الهدف الرئيسي لبرشلونة في مايو 2019، بعد أن خرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في ملعب أنفيلد".

وأضافت "بعد أسبوعين من مباراة ليفربول، كان برشلونة على موعد مع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا، لكن لويس سواريز، المهاجم الرئيسي للبارسا، قرر الخضوع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى على أمل اللحاق بكوبا أمريكا مع أوروجواي".

وتابعت: "قرار سواريز لم يلق استحسانا سواء لدى إدارة برشلونة، أو في غرفة الملابس، إذ اتخذ اللاعب القرار دون علم أطباء النادي".

وأردفت: "كان الانطباع الفوري لدى إدارة النادي بشأن الواقعة أنه يجب أن نتحرك من أجل التوقيع مع لاوتارو والتخلص من سواريز في صيف 2020".

واستطردت: "سعى برشلونة خلال عدة أشهر لمعرفة إذا كان لاوتارو ينظر بإيجابية إلى فكرة الانضمام للنادي الكتالوني، أم لا".

وأوضحت "في مارس، سافر رامون بلانيس السكرتير الفني في ذلك الوقت، وأوسكار جراو المدير العام، إلى ميامي لعقد اجتماع مع وكلاء لاوتارو، وبالفعل اتفق الطرفان على الشروط المبدئية للعقد، بانتظار أن يباشر البارسا مفاوضاته الرسمية مع إنتر، بعد الحصول على موافقة اللاعب".

واسترسلت: "خصص برشلونة ميزانية تقدر ب60 مليون يورو لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى ما قد يتم تحصيله من بيع بعض اللاعبين، لكن بعد تلك الرحلة اضطر مبعوثا برشلونة للعودة مسرعين للمدينة بعدما تفشى فيروس كورونا، وبدأت الحكومات بفرض إجراءات الإغلاق".

وختمت: "تعقدت أوضاع برشلونة بعد إجراءات الإغلاق، ووجد النادي نفسه في موقف اقتصادي حرج بعدما هبطت إيراداته بشكل مفاجئ بسبب إغلاق الملعب والمتحف. ونتيجة لذلك، اضطر للتخلي عن فكرة التعاقد مع لاوتارو، حيث أصبحت الصفقة غير ممكنة من الناحية المالية".

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