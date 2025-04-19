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صحة الإسكندرية تعلن تفاصيل خطة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وإعلان الطوارئ

الدكتورة غادة ندا
الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

 أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة  لمديرية الشئون الصحية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك حتى يوم الإثنين ٢١ إبريل ٢٠٢٥.

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 وقد وجهت وكيلة الوزارة  بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الإخوة الأقباط وبالأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم.

كما تم التأكيد على المرور الدوري لفرق الإشراف بالمناطق والإدارات الفنية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية.

 

كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، وأوضحت أيضًا أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

كما شددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع  وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، كما أكدت سيادتها على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها  للحفاظ على صحة المواطنين.

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الدكتورة غادة ندا وزارة الصحة بالاسكندرية الوحدات الصحية عيد القيامة المجيد

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