نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط تعلق على خطاب نعيم قاسم

علقت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس على الخطاب الأخير للأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.



واستخدمت أورتاحوس في ردها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.

وكان قاسم قد قال في كلمة له: “لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله وسنواجه من يسعى لذلك”.

وفسر البعض كلمة أورتاجوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي حزب الله المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلالة على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب.

وقبل أيام قالت إورتاغوس إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله.

وذكرت أورتاجوس أن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.