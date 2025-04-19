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خارج الحدود

نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط تعلق على خطاب نعيم قاسم

أورتاجوس،فيتو
أورتاجوس،فيتو

علقت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس على الخطاب الأخير للأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.


واستخدمت أورتاحوس في ردها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.

وكان قاسم قد قال في كلمة له: “لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله وسنواجه من يسعى لذلك”.

وفسر البعض كلمة أورتاجوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي حزب الله المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلالة على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب.

وقبل أيام قالت إورتاغوس إن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله.

وذكرت أورتاجوس أن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية".

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