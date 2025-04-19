حملات موسعة لإزالة الإشغالات بسوقى الجمعة والحمام في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية، حملة موسعة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين بسوق الجمعة وسوق الحمام، يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يأتي بناءً على تعليمات المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتكثيف الحملات على مدار اليوم، ووضع ضوابط للأسواق والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات وتوسعة الطريق ورفع المخلفات بسوق الجمعة، والذي يتم الفرش والبيع فيه يوم الجمعة من كل أسبوع بدون إشغال للطريق ووفقًا للضوابط.

هذا وقد تم بالحملة رفع الإشغالات التي تشغل الطريق العام، وتم توسعة الطريق وتسيير حركة المرور.

كما توجهت الحملة إلى سوق الحمام وتم إزالة ورفع كافة الإشغالات وتوسعة الطريق للسيارات، وتم التمركز بالأسواق للقضاء على أي إشغالات.



وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.

وشددت رئيس الحي على المتابعة المستمرة للأسواق لعدم وجود أي إشغالات أو فروشات مع توسعة الطريق للسيارات والمارة وعدم إشغال الطريق والالتزام بالضوابط.

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