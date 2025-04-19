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أخبار مصر

منظمة العمل العربية توجه الشكر للرئيس السيسي لدعم القضايا العمالية

فايز المطيري المدير
فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، فيتو

وجه فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالقضايا العمالية ودعم العمال. 

وقال المطيري إن الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي تتزامن هذه الدور علي مرور 60 عام علي تأسيس المنظمة.

 

وتوجه بالتهنئة الي جميع عمال العرب بمناسبة قرب عيد العمال، مؤكدا أن عمال وشعب غزة تواجه حملة إبادة، مؤكدا أنهم يواجهون أبشع صور التهجير القسري للناجين من حملات الإبادة وجدد المطيري الموقف الثابت للمنظمة والداعم للقضية الفلسطينية. 

 

انطلق منذ قليل؛ فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك امام 18 وزير عمل عربيا، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

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