السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ظهور كوكا، موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر بالدوري الفرنسي

احمد حسن كوكا،فيتو
احمد حسن كوكا،فيتو

الدوري الفرنسي، يلتقي فريق باريس سان جيرمان، نظيره لوهافر، ضمن  الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يستضيف البي إس جي نظيره لوهافر الذي يضم بين صفوفه أحمد كوكا المحترف المصري، على ملعب حديقة الأمراء، في الدوري الفرنسي.

تقام مباراة  باريس سان جيرمان، أمام نظيره لوهاف، اليوم السبت، وهي  مباراة  تحصيل حاصل في بطولة الدوري بالنسبة لفريق العاصمة، بعدما حسم لقب النسخة الحالية في الجولات الماضية.
 


وعلى الجانب الآخر، ستكون المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق لوهافر، الذي يطارده شبح الهبوط، كونه أحد الأندية الثلاث الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويمتلك فريق باريس سان جيرمان 74 نقطة في رصيده قبل مواجهة الغد، تحصَّل عليها بعدما حقق لاعبوه الانتصار في 23 مباراة بالإضافة إلى 5 تعادلات، ودون أي خسارة.

بينما يتملك لوهافر في رصيده 27 نقطة، جاءت بعدما خاض لاعيبه 29 مباراة، انتهت منها 8 مباريات بالانتصار، بالإضافة إلى 3 تعادلات، وتلقوا الخسارة في 18 مباراة.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر


 تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر

تنقل أحداث اللقاء، من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورت" القطرية باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري الفرنسي في نطاق الوطن العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي احمد كوكا باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان فريق لوهافر مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر مباراة باريس سان جيرمان موعد مباراة باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

النني يقود التشكيل المتوقع للجزيرة أمام شباب الأهلي بنهائي كأس الرابطة الإماراتية

آينتراخت فرانكفورت يحدد مبلغا خرافيا لبيع لاعبه لليفربول

مواعيد مباريات اليوم 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي وصن داونز

فلوس وصحة، كارثة جديدة تهز عرش كيليان مبابي

رغم الصعود لنهائي دوري الأبطال، الغموض يحيط بمستقبل إنزاجي مع إنتر ميلان

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

بعد هزيمة النصر، ترتيب النصر السعودي بعد الجولة الـ 28

تقارير عالمية تكشف صراعا إنجليزيا على صفقة كيم مين جاي
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

هدوء نسبي في أسعار الذهب صباح اليوم السبت وعيار 18 وصل لهذا المستوى

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية