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"الهدية" من طب حلوان تُشعل افتتاح مهرجان التمثيل المسرحي على خشبة مجمع الفنون والثقافة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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 في ليلة استثنائية من ليالي الفن والإبداع، اعتلت خشبة مجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان أجواء من الحماس والإبهار، بعدما احتضنت العرض المسرحي "الهدية" الذي قدمه طلاب كلية الطب، وسط حضور طلابي كبير وتصفيق لا ينقطع.

 

افتتاح مهرجان التمثيل المسرحي على خشبة مجمع الفنون والثقافة

 العرض جاء ليؤكد أن الفنون قادرة على العبور بجمالها وإبداعها من كل الكليات، حتى من بين جدران كليات علمية مثل الطب، في مشهد جسّد عمق رؤية الجامعة نحو تكامل الجوانب العلمية والفنية في شخصية الطالب الجامعي.

جامعة حلوان 

ويأتي هذا العرض المتميز ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان التمثيل المسرحي للعام الجامعي 2024 – 2025، والذي تنظمه الجامعة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

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ويقام المهرجان على مسرح مجمع الفنون والثقافة، تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، الذي يشهد خلال أيامه باقة من العروض المسرحية التي تجسد طاقات الشباب وتبرز مواهبهم في الإخراج والتمثيل والديكور والكتابة.

وتأتي هذه الفعالية المهمة في إطار دعم جامعة حلوان المستمر للأنشطة الطلابية، وحرصها على توفير بيئة متكاملة تصقل مهارات الطلاب وتفتح أمامهم أبواب التعبير الفني والثقافي.

من جانبه، أكد  الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تؤمن بأن النشاط الطلابي عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب، وأن المسرح الجامعي على وجه الخصوص يمثل منصة حقيقية للتعبير عن القضايا المجتمعية والإنسانية من خلال رؤية شبابية واعية.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى من خلالها الجامعة إلى دمج الإبداع داخل الحياة الجامعية، باعتباره حقًا لكل طالب.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة أن المجمع يمثل صرحًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا على مستوى الجامعات المصرية، بما يمتلكه من تجهيزات تقنية عالية وقاعات متعددة الأغراض، تتيح تقديم العروض بأعلى جودة واحترافية. وأضاف أن المجمع بات منصة ثابتة وداعمة لكل مبادرات الإبداع الطلابي، وهو ما يتماشى مع دوره في نشر الثقافة والفن داخل  وخارج الحرم الجامعي.

وتُقام فعاليات مهرجان التمثيل المسرحي على مسرح مجمع الفنون والثقافة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبمتابعة الدكتور أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، طارق عرفان المشرف العام على نشاط علوم المسرح، ورانيا مجاهد مسئول نشاط المسرح، وذلك في إطار دعم الجامعة المستمر للفنون والأنشطة الإبداعية، وحرصها على توفير بيئة ثقافية متكاملة داخل الحرم الجامعي.

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