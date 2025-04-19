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أخبار مصر

بلاغ للنائب العام بشأن فيديو تعذيب طفلة داخل عمارة بالإسكندرية

الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى

 أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة  المسنين بمكتب النائب العام في واقعة الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص باصطحاب طفلة صغيرة داخل مدخل عقار ويقوم بتقييدها وضربها على وجهها ثم يصطحبها ويصعد بها درجات السلم ويعاود صفعها مرة أخرى.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، رصدت الفيديو المتداول أمس فور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد تم التواصل مع ناشر الفيديو وتبين أن الفيديو تم تسجيله بكاميرات المراقبة الملحقة بإحدى العقارات السكنية بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.

إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام 

 ووجهت "السنباطي"، على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة الطفلة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، مؤكدة أن المجلس يتابع الواقعة لضمان حصول الطفلة على حقها، وحصول الشخص الجانى على جزاءه وفقًا للقانون.

 

إساءة لكرامة وحقوق الطفل

 ومن جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تتضمن إساءة لكرامة وحقوق الطفل وما قد تشكله من جريمة تعريض طفل للخطر وفق حكم المادة 96  من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لافتا إلى أنه بحكم المادة 99 مكررًا من قانون الطفل "أنه في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أو لجنة الحماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

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 وأكد أن المجلس لن يتهاون في حق من حقوق الأطفال وأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد كافة الوقائع التي من شأنها أن تشكل خطرًا وانتهاك لحقوق الطفل، ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال آليات الإبلاغ المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

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الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة سحر السنباطي القومي للطفولة والامومة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

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