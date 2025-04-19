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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم بالدوري الألماني

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

الدوري الألماني، يستعد فريق بايرن ميونخ  لمواجهة نظيره هايدنهايم، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

ويستأنف فريق بايرن ميونخ مشواره في بطولة الدوري الألماني، وذلك بعد الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين.

 

ويدخل بايرن ميونخ بقيادة مدربه فينسنت كومباني، المباراة على أمل استعادة الانتصارات، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني، ثم الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا بعد تعادل مخيب للآمال بنتيجة 2-2 في لقاء الإياب ليفشل في تعويض خسارة الذهاب بنتيجة 1-2.

ويسعي بايرن ميونخ لحصد الثلاث نقاط من مباراة هايدنهايم؛ لتأمين وتعزيز صدارته لـ البوندسليجا.

 وفي المقابل يأمل هايدنهايم في تحقيق المفاجأة والفوز على العملاق البافاري؛ لاستكمال رحلة الابتعاد عن دائرة الهبوط.

 موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم


وتقرر إقامة المباراة في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد فويت أرينا.

وخصصت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط والوطن العربي وشمال إفريقيا، قناة "بي إن سبورتس 5" لبث فعاليات المباراة.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد هايدينهايم


حراسة المرمى: أوربيج.
خط الدفاع: لايمر، داير، كيم، ستانيشيتش.
خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.
خط الهجوم: كومان، كين، مولر.

تشكيل هايدينهايم ضد بايرن ميونخ


حراسة المرمى: مولر.
خط الدفاع: بوستش، ماينكا، سيرسليين.
خط الوسط: جيمبير، تراوري، شيوينر، دوريتش، كراتزيج.
خط الهجوم: بيرينجر، بيك.

 

ترتيب بايرن ميونخ وهايدنهايم في الدوري الألماني


ويدخل بايرن ميونخ المباراة في رصيده 69 نقطة، متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يتواجد هايدنهايم المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

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