بمشاركة وكيل النواب، أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتبني خطة مصر لإعمار غزة

شارك المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عُقد في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين

وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أشاد الرئيس التركي بالخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مُطالبًا المجتمع الدولي بتبنيها ودعمها.

الخُطة المصرية لتحقيق التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة

كما ألقى وكيل أول مجلس النواب المصري، أثناء مشاركته في الاجتماع، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة، ومنحى هو الأخطر منذ عقود.

جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الحالية أنها أزمة تأخذ القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها لمنعطف شديد الخطورة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني

ولفت وكيل أول مجلس النواب المصري،إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق بل كشف عن نوايا ومُخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد المستشار أحمد سعد الدين، على رفض مجلس النواب القاطع لأية أطروحات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم أو أية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي المصري أو استغلال الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما استعرض وكيل أول مجلس النواب الجهود المصرية الحثيثة للتوصل لاتفاق يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا الجهود المصرية لاستئناف فتح المعابر البرية لقطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أن معبر رفح مُغلق من الجانب الفلسطيني عقب احتلاله إسرائيليًا وهو أمر مرفوض مصريًا بشكل قاطع.

مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين

وفي ختام كلمته، أكد المستشار أحمد سعد الدين، أن الالتزام التاريخي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نكسر حاجز الصمت والخذلان الدولي، وأن نكون صوتًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

التحركات البرلمانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وشدد وكيل النواب، على أهمية التحرك الحثيث مع برلمانات العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإجهاض المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

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