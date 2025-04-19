احتجاز شخص يدير كيانا تعليميا غير مرخص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة باحتجاز أحد الأشخاص بالجيزة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"، 24 ساعة علي ذمة التحقيقات.

القبض علي المتهم بالجيزة



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه، ونجحت قوات الأمن في ضبطه وبحوزته (عدد من إستمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

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