مدبولي يكشف خطة الدولة لمنع تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة الدولة الحالية لعدم تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء التي عانى منها المواطنون الصيف الماضي.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل على تأمين الاحتياجات الكهربائية لفصل الصيف، من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، نعمل على اضافة 1150 ميجا الي شبكة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف.

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