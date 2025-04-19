المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الدكتور مايكل إدوارد، أحد كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر، برفقة الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية.

الزيارات الرسمية للمتحف القومي للحضارة

وكان في استقبالهما الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحّب بالوفد، مشيرًا إلى المكانة المتميزة للمتحف ودوره في الحفاظ على التراث المصري، وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، تاريخه، ودوره الثقافي والمجتمعي. وقدّم الدكتور الطيب عباس للدكتور إدوارد هدية تذكارية عبارة عن كتالوج المومياوات الملكية، الذي يعد من أبرز معروضات المتحف.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية برفقة الدكتورة ميسرة صلاح، أمينة المتحف، شملت قاعات كل من العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، حيث استعرضت للوفد مقتنيات المتحف التي توثق مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

معامل الترميم والمعامل العلمية والبحثية بالمتحف القومي للحضارة

كما قام الوفد بجولة داخل معامل الترميم والمعامل العلمية والبحثية بالمتحف تعرفوا خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات فحص وصيانة وترميم الآثار، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وشهدت الزيارة تبادلًا مثمرًا لوجهات النظر حول إمكانيات التعاون بين المتحف والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات دراسة التراث وصيانة المقتنيات الأثرية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور مايكل إدوارد عن إعجابه الكبير بالمتحف ومقتنياته، وأثنى على التقدّم الملحوظ في مجال حفظ وصيانة الآثار، مشيدًا بالأسلوب المبتكر لعرض المجموعات الأثرية، لا سيما قاعة المومياوات الملكية. كما أعرب عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون العلمي بين الوكالة والمتحف، بما يعزز من تبادل الخبرات ويدعم جهود صون التراث الثقافي العالمي.

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