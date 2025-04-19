الأكثر دموية، قتلى وجرحى خلال فاعلية لمصارعة ديوك بالإكوادور (فيديو)
في واقعة مأساوية، قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار خلال فعالية مصارعة ديوك في مدينة إلكارمن شمال غربي الإكوادور.
وتبحث السلطات عن صلات محتملة بين الحادث وعصابات الجريمة المنظمة، كما أعلنت عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الجناة.
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مقاطعة مانابي، التي تخضع لحالة طوارئ منذ 12 أبريل الماضي بسبب تصاعد أعمال العنف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإكوادورية تشن حربًا على العصابات الإجرامية منذ يناير 2024، بعد تصنيف 22 عصابة كمنظمات إرهابية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا