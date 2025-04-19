الأكثر دموية، قتلى وجرحى خلال فاعلية لمصارعة ديوك بالإكوادور (فيديو)

في واقعة مأساوية، قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار خلال فعالية مصارعة ديوك في مدينة إلكارمن شمال غربي الإكوادور.

وتبحث السلطات عن صلات محتملة بين الحادث وعصابات الجريمة المنظمة، كما أعلنت عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الجناة.

🚨🇪🇨Masacre en pelea de gallos en #Ecuador: Hombres armados, disfrazados de militares, abrieron fuego en un local de Manabí. Dejaron al menos 12 muertos.



Ocurrió el jueves por la noche. El Ministerio del Interior informó que se detuvo a cuatro presuntos implicados y que serían… pic.twitter.com/FCu5MqeIn6 April 19, 2025

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مقاطعة مانابي، التي تخضع لحالة طوارئ منذ 12 أبريل الماضي بسبب تصاعد أعمال العنف.

Al menos 11 personas murieron y otras nueve resultaron heridas por un ataque armado en una gallera de la comunidad de Valencia, en el cantón #ElCarmen de la provincia occidental de Manabí, en el Pacífico de #Ecuador.



El ataque se produjo cuando una docena de hombres armados… pic.twitter.com/CzUP60iwuT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 18, 2025

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإكوادورية تشن حربًا على العصابات الإجرامية منذ يناير 2024، بعد تصنيف 22 عصابة كمنظمات إرهابية.

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