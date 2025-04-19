السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

الأكثر دموية، قتلى وجرحى خلال فاعلية لمصارعة ديوك بالإكوادور (فيديو)

القبض على عدد من
القبض على عدد من المشتبه بهم، فيتو

في واقعة مأساوية، قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار خلال فعالية مصارعة ديوك في مدينة إلكارمن شمال غربي الإكوادور.

وتبحث السلطات عن صلات محتملة بين الحادث وعصابات الجريمة المنظمة، كما أعلنت عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الجناة.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مقاطعة مانابي، التي تخضع لحالة طوارئ منذ 12 أبريل الماضي بسبب تصاعد أعمال العنف.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإكوادورية تشن حربًا على العصابات الإجرامية منذ يناير 2024، بعد تصنيف 22 عصابة كمنظمات إرهابية.

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