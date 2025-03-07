صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء اشتباك عنيف وقع أمس الخميس بين تجار مخدرات من عصابات متنافسة في ميناء غواياكيل جنوب غرب الإكوادور إلى 22 شخصا على الأقل.

وقالت الشرطة المحلية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 12 شخصا على الأقل "إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بطلقات نارية. ونقل الضحايا المصابون إلى مراكز صحية مختلفة لتلقي العلاج".

🚨Se reportó una nueva masacre en el sector de Socio Vivienda en el noroeste de Guayaquil.



Según el jefe policial del Distrito Nueva Prosperina hay 12 muertos en diferentes domicilios.



La Policía atribuye este ataque a la estructura delictiva Los Tiguerones pic.twitter.com/oix3kH44gr March 6, 2025

وأوضح مصدر في الشرطة أن الاشتباك نشب بين فصيلين متنافسين من جماعة لوس تيجيرونيس لتهريب المخدرات، إحدى أقوى الجماعات في البلاد.

وتعد هذه الفصائل من بين نحو 20 منظمة مرتبطة بكارتلات دولية كانت تسبب الفوضى في الدولة التي كانت تتمتع بسلام في السابق، ويبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون نسمة.

#ATENCIÓN || NUEVA MASACRE EN GUAYAQUIL



Unas 12 personas fueron asesinadas a tiros en Socio Vivienda 2, #Guayaquil, la tarde de este jueves.



#️⃣ La Policía Nacional | Mall del Sol | La Gasca | Zapping pic.twitter.com/HrK3dWSOu5 — Radio Dinámica Ecu (@RadioDinamicaE) March 7, 2025

وتصف حكومة دانييل نوبوا هذه المنظمات الإجرامية بأنها "إرهابية"، وهي في تطور مستمر.

وبسبب موقعها بين كولومبيا وبيرو، أكبر دولتين منتجتين للكوكايين في العالم، وموانئها الاستراتيجية على المحيط الهادئ، أصبحت الإكوادور مسرحا لمواجهات عنيفة مرتبطة بتجارة المخدرات.

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