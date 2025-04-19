اليوم، فصل جديد في دعوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـ الثانوية العامة.

دعاوى لوقف قرار استبعاد درجات اللغة الثانية

وقال عبدالسلام: تم إيداع أول دفعة من الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام.

وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.