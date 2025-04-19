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حوادث

اليوم، فصل جديد في دعوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، ضد وزير التربية والتعليم بسبب استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بـ الثانوية العامة.

 

دعاوى لوقف قرار استبعاد درجات اللغة الثانية 

وقال عبدالسلام: تم  إيداع أول دفعة من الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام.

 

وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.

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