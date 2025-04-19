حقيقة التحقيق مع عصام صاصا في نقابة المهن الموسيقية

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، التريند من جديد، عقب خروج من السجن في قضيته الشهير الذي اتهم فيها بدهس شاب أعلي الدائري.

وعقب خروج صاصا من السجن، في الآونة الأخيرة طرح العديد من المهرجانات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والذي تعرض لانتقادات كثيرة، واتهمه البعض بالترويج للبلطجة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة التحقيق مع عصام صاصا بشأن هذه الاغاني، حيث أكد أن النقابة لم تتخذ قرارًا رسميًّا في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يتم فحص الأغاني لجميع المطربين طوال الوقت على يتم محاسبه المتجاوزين.

وأضاف المصدر، أن النقابة لم يصل إليها شكوى رسمية من أي جهة أو شخص بشأن عصام صاصا، ولم يتم طرح أمر بمعاقبته نهائيًّا.

على الجانب الآخر قال المطرب عصام صاصا في تصريحات سابقة: إنه يعتبر عنبة وأمين خطاب أشقاءه، مشيرا إلى أن عمر كمال ليس صديقه، بسبب قيامه بحذف صوته من أغنية ما، ووضع صوت حمو بيكا"، متابعا أنه أقدم على إغلاق الأغنية عبر يوتيوب.

وأضاف “صاصا” خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" إنه عمل كهربائي وسائق توكتوك وفي الألوميتال، متابعا: أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وأمي مكانتش مخلينا محتاجين حاجة.

وكان “صاصا” قال خلال اللقاء: نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتِ مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعب بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقى فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت.

وأضاف في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إننا خلاص وكان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود.

وتابع “عصام”:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت إني اتعامل مع كل الناس عادي، بس أكون عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، أكتر حد كان قريب مني آمنت له وملقتهوش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.