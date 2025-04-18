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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتأخر بهدف أمام القادسية في الشوط الأول (فيديو)

النصر السعودي والقادسية،
النصر السعودي والقادسية، فيتو

الدوري السعودي، يتأخر فريق النصر أمام القادسية، بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. 

وسجل تركي العمار هدف التقدم لفريق القادسية في الدقيقة 35 من الشوط الأول. 

تشكيل النصر ضد القادسية في دوري روشن السعودي

وأعلن الجهاز الفني لفريق النصر التشكيل الأساسي لمواجهة نادي القادسية والذي جاء كالتالي: 

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي


وتذاع مباراة النصر ضد القادسية مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية وبالتحديد على قناة SSC SPORT HD1.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يحتل القادسية في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة.

وفشل القادسية في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري السعودي.

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