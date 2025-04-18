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رياضة

تقارير عالمية تكشف المحادثات الرسمية بين ريال مدريد وألونسو

ألونسو، فيتو
ألونسو، فيتو

ذكرت تقارير صحفية عالمية حول تولي الإسباني تشابي ألونسو، تدريب ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويعيش ريال مدريد موسمًا مخيبًا مع أنشيلوتي، خاصة بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن عدم ظهور الفريق بأفضل مستوياته على مدار الفترة الماضية.


ووفق شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن إدارة النادي الملكي دخلت في محادثات مع إيناكي إيبانيز، وكيل ألونسو، لبحث مدى إمكانية توليه المهمة بنهاية الموسم.


وبدأت المحادثات قبل إقصاء الميرينجي من دوري الأبطال، حيث أفادت "سكاي" بأنها مستمرة منذ أسبوعين.

رغم ذلك، لم يتواصل ريال مدريد مع مسؤولي باير ليفركوزن، الذي يتولى ألونسو تدريبه، حتى الآن، لذا ينتظر النادي الألماني تحركا رسميا من نظيره الإسباني، لاتخاذ القرار المناسب.

وبحسب "سكاي"، فإنه حال أراد الريال استعادة لاعبه الأسبق وتعيينه مدربًا للفريق الأول، فإن ليفركوزن سيطلب الحصول على مقابل مالي نظير التخلي عنه.

وفي ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2026، فإن ليفركوزن سيطلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو نظير السماح لألونسو بالرحيل صوب مدريد.

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