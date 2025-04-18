الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

شقيقة المخرج محمد سامي تضع مولودها الأول

الفنانة ريم سامي،
الفنانة ريم سامي، فيتو

استقبلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بعد زواجها منذ عام وأعلن الخبر والدها.

 

ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي

وقال والد المخرج محمد سامي من خلال فيس بوك: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمد المغازي، ابن أم أبيها ريم”.

وكانت ريم أعلنت حملها خلال حضورها الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، ورفضت الإفصاح عن نوع الجنين، مؤكدة أنها سوف تعلن فور ولادتها.

زفاف ريم سامي

وكانت ريم سامي، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في شهر مايو من العام الماضي الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وشاركت ريم في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية من بينها مسلسل ولد الغلابة والبرنس ونسل الأغراب.

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها مسلسل “للأذكياء فقط”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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