الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حمدي باتشان يكشف عن موقفه من تقديم أغاني المهرجانات

سعد الصغير وحمدي
سعد الصغير وحمدي باتشان

يحل اليوم نجم التسعينات حمدي باتشان ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير، على قناة الشمس في العاشرة مساء.

وتحدث باتشان عن موقفه من تقديم أغانى المهرجانات، ونجاح أغنية سطلانة التي اكتسحت الوطن العربي، كما قدم عددا من أغانيه خلال الحلقة وأغانى لعدوية.

 

 

وقال سعد الصغير: “الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته: مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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برنامج سعد الصغير حمدى‭ ‬باتشان‭ سعد الصغير

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