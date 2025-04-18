رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث في موسكو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التطورات في قطاع غزة.

مباحثات قطرية إيرانية حول غزة

وقالت الخارجية القطرية في بيانها: إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في موسكو مع وزير الخارجية الإيراني مواضيع ذات اهتمام مشترك، مشيرة إلى أنه أكد استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء لخفض التصعيد في المنطقة.

تردي الأوضاع الإنسانية في غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ 3 مارس الماضي، الأمر الذي يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.