الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث في موسكو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التطورات في قطاع غزة.

مباحثات قطرية إيرانية حول غزة 

وقالت الخارجية القطرية في بيانها: إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في موسكو مع وزير الخارجية الإيراني مواضيع ذات اهتمام مشترك، مشيرة إلى أنه  أكد استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء لخفض التصعيد في المنطقة.

تردي الأوضاع الإنسانية في غزة 

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ 3 مارس الماضي، الأمر الذي يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

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غزة موسكو العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة إيران

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