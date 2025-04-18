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حوادث

الفلوس بتغير النفوس، اعترافات المتهم بالتعدي على زميله في الطالبية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

شهدتها منطقة الطالبية نشبت مشاجرة عنيفة بين مبيض محارة وزميله بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة جسدية، قام خلالها المتهم بالاعتداء على زميله باستخدام "شومة" على رأسه، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة هو خلافات مالية بين الطرفين، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت بسرعة إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها المتهم "الشومة" لضرب زميله على رأسه.

 

في اعترافاته أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، حيث قال: “كانت بيني وبين زميلي خلافات مالية متراكمة، وحاولنا حلها عدة مرات، لكن الأمور بيننا زادت تعقيدًا. 

في يوم الحادث، حدث شجار بيننا بسبب تأخره في سداد المبلغ المتفق عليه، وعندما تصاعد الموقف، فقدت أعصابي وضربته بـ “الشومة” على رأسه، ولم أكن أقصد إيذاءه بهذه الطريقة."

 

وأمام تلك الاعترافات، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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النيابة العامة مشاجرة عنيفة منطقة الطالبية

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