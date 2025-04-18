التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في مقتل مسن على يد شابين

أمرت النيابة العامة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتعدي على مسن حتى وفاته، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب منعهما من دخول العقار الذي يقطن فيه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، حيث أجرت المعاينة اللازمة، واستجوبت الشهود، وفحصت كاميرات المراقبة المحيطة لتوثيق تفاصيل الواقعة. كما قررت تشكيل لجنة من مصلحة الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وجاء في اعترافات المتهمين أنهما تشاجرا مع المجني عليه بعد منعهما من دخول العقار، حيث قال أحد المتهمين: "كنا عايزين نطلع، وهو رفض، فحصلت بيننا مشادة، وضربناه". وأضاف المتهم الثاني أنه لم يقصد التسبب في وفاة الرجل، موضحًا أن الأمور "تفاقمت بسرعة" بعد مشادة كلامية بسيطة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه رفض دخول أحد الشابين إلى العقار لوجود سيدات وفتيات بداخله، مما أثار غضب المتهمين ودفعهما للاعتداء عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بأزمة صحية أودت بحياته.

مقتل مسن في الطالبية

وكان قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض مسن للاعتداء من قِبَل شابين، على خلفية خلافات سابقة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وأحالتهما إلى النيابة العامة، التي تواصل تحقيقاتها الموسعة، وتبحث في وجود أي شبهة جنائية إضافية متعلقة بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.