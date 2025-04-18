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كوت ديفوار يفوز على بوركينافاسو بركلات الترجيح ويتوج ببرونزية أمم إفريقيا للناشئين

كوت ديفوار ضد بوركينافاسو،
كوت ديفوار ضد بوركينافاسو، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة، على نظيره بوركينافاسو ٣-١ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بالمغرب، التي تقام في ضيافة المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر.

بهذه النتيجة توج منتخب كوت ديفوار برونزية كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

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وتأهل منتخب المغرب تحت 17 سنة، إلى نهائي أمم إفريقيا للناشئين، بعد فوزه على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البشير بالمحمدية، ضمن نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب وتختتم غدا السبت المقبل.

منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزًا صعبًا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذًا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزًا بعدد كبير من الأهداف. 

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