ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر، إلى 50 شهيدا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

واستشهد 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال، بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة، كما استشهد شخصان وأصيب 6 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم بمنطقة التوام شمالي القطاع.

وفي قوت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الدفاع المدني في غزة ، عن استشهاد 15 شخصا، بينهم 10 أفراد من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين خلال الليل وأفاد بأن طواقمه عثرت على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خانيونس.

وقال الدفاع المدني إن "فرقه انتشلت جثامين خمسة شهداء منهم طفلان وامرأة و18 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في حي تل الزعتر في مخيم جباليا"، مضيفا أن "خمسة مفقودين آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، لا نستطيع الوصول إليهم بسبب عدم توافر معدات وأجهزة لدى طواقمنا".

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