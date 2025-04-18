وزير الإسكان يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لمتابعة ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ملف تشغيل حديقة تلال الفسطاط، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في بداية اللقاء، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية شركاء نجاح في مشروع تلال الفسطاط، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لتشغيل المشروع عقب الانتهاء من أعماله الإنشائية، وهناك ضغط لكافة الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المقررة، ومن هنا تأتي أهمية التشغيل لتعظيم الاستفادة من المشروع والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها به.

واستعرض المهندس خالد صديق الجهود المبذولة وعددا من الاقتراحات الخاصة بملف تشغيل الحديقة، ليتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم العمل على التواصل مع عدد من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل المشروعات.

وفي ختام اللقاء شدد الوزير على أهمية الإسراع بملف تشغيل الحديقة لتبدأ في العمل فور انتهاء الأعمال الإنشائية، مؤكدا أن وجود رؤية للتشغيل مبكرا أمر غاية في الأهمية للوصول لأفضل المستويات لخدمة المترددين على الحديقة عقب الانتهاء منها.

ويقع مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، خطة تسليم الوحدات السكنية، وموقف مشروعات الخدمات التي تشمل حضانات ووحدات صحية ومدارس وأسواقا تجارية ومستشفى، وموقف أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال توصيل الغاز والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بتلك المشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، سلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

وثمَّن المهندس شريف الشربيني، التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر فى ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التى نالت إعجاب العالم.

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