إلحق فرصتك، غدًا غلق باب التقديم لوظائف مديريات العمل 2025

تغلق وزارة العمل باب تلقي طلبات المتقدمين لوظائف بالعقود في مديريات العمل بالمحافظات، غدًا السبت الموافق 19 أبريل الجاري

وأعلن وزير العمل محمد جبران، فتح التقديم على شغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج.

وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء سد العجز الوظيفي في المديريات.

وبحسب بيان وزارة العمل يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، رفع السيرة الذاتية والمستندات، وكتابة البيانات المطلوبة على الرابط التالي من هنا

مواعيد التقديم لوظائف مديريات العمل

وأكدت وزارة العمل أن التقديم للوظائف المعلن عنها مستمر حتى 19 أبريل 2025 الجاري.

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مديريات العمل

كشفت وزارة العمل عن الشروط العامة المطلوبة، والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة وفقًا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

6- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

7- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.

8- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

9- تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

10- إجادة اللغة الإنجليزية.

11- إجادة تامة لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي " Microsoft Office ".

12- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

13- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

14- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

15- أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف مديريات العمل

وكشفت وزارة العمل عن الأوراق والمستندات المطلوبة هي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. صور الشهادات الدراسية الحاصل عليها

3. صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.

4. صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

5. صورة شهادة الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

6. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي توفير فرص عمل للشباب الخريجين والحد من البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل داخل الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع الخاص والمشروعات القومية.

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