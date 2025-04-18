الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

نقابة أطباء السودان: ميليشيات الدعم السريع تقتل 230 طبيبا وتغتصب 9 طبيبات

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 230 طبيبا واغتصاب 9 طبيبات بولاية الجزيرة، على يد مليشيات الدعم السريع.

مقتل أكثر من 230 طبيبا واغتصاب 9 طبيبات بولاية الجزيرة


ومن جانبها، ذكرت عضو اللجنة التمهيدية، أديبة إبراهيم، أن "اللجنة رصدت مقتل أكثر من 230 طبيبا، إضافة إلى اغتصاب 9 طبيبات واختطاف طبيبتين أثناء دخول مليشيات الدعم السريع لولاية الجزيرة".

جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة 


وأضافت أديبة إبراهيم أن مليشيات الدعم السريع اعتقلت أكثر من 30 طبيبا، واختطفت أكثر من 20 آخرين، لا تعلم اللجنة حتى مكان وجودهم".

وأوضحت أن "نحو 8 آلاف طبيب هاجروا أو نزحوا، ما تسبب في عجز بالكوادر الطبية والصحية، إلى جانب إغلاق نحو 85% من المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض وازدحام المرضى في بعض المرافق العاملة".

وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان حيث أدت المواجهات إلى مقتل العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

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الدعم السريع ولاية الجزيرة السودان الجيش السوداني

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