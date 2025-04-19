فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال.. خطوات التسجيل بموقع بوابة الوظائف الحكومية.. الشروط والأوراق المطلوبة.. ونصائح لعدم رفض الأوراق

قام موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من ١٧ حتى ٣٠ أبريل المقبل

وعن شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة تتضمن ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما

ـ مؤهل عالٍ

ـ ألا يقل عن مقبول

وعن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية

*بطاقة الرقم القومي

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*دبلوم تربوي رياض أطفال

* إيصال الإيداع البنكي

خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم رياض الاطفال بالأزهر الشريف

وعن المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم رياض الاطفال بالأزهر الشريف تتضمن ما يلي:

معلم رياض أطفال محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (شمال -جنوب-شرق -غرب-قطامية-المعادى)

معلم رياض أطفال محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (الصديق -كرداسة -إمبابة- أوسيم- صلاح أبوسماعيل -أكتوبر - الواحات -البدرشين -العياط - الصف -أطفيح)

معلم رياض أطفال محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (المنتزه -شرق -وسط-غرب-العامرية )

معلم رياض أطفال محافظة السويس بالإدارة التعليمية (السويس)

معلم رياض أطفال محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية ( بنها-شبين القناطر-الخانكة-القناطر الخيرية-قليوب-طوخ-كفر شكر)

معلم رياض أطفال محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (دمنهور -ابو المطامير-حوش عيسي-ابو حمص-ادفينا -الدلنجات -الرحمانية- إيتاى البارود-شبراخيت-كوم حمادة-بدر-كفر الدوار)

معلم رياض أطفال محافظة شمال سيناء بالإدارات التعليمية (العريش-بئر العبد-الشيخ زويد -الوسط)

معلم رياض أطفال محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور-رأس سدر-دهب-سانت كاترين)

معلم رياض أطفال محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (رأس غارب-الغردقة- سفاجا-القصير-مرسى علم- الشلاتين-حلايب)

معلم رياض أطفال محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (الإسماعيلية-القنطرة غرب-أبو صوير- التل الكبير-فايد)

معلم رياض أطفال محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (شرق الزقازيق-غرب الزقازيق-منيا القمح-بلبيس-ديرب نجم -الإبراهيمية -العاشر -ههيا-كفر صقر -اولاد صقر-الحسينية -صان الحجر -منشأة أبو عمر -فاقوس -ابو حماد -ابوكبير مشتول السوق)

معلم رياض أطفال محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (شبين الكوم -الشهداء -اشمون -الباجور -منوف-تلا -قويسنا -بركة السبع -السادات )

معلم رياض أطفال محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (طنطا-بشبيش-قطور-المحلة الكبرى-السنطة-زفتى-كفرالزيات-سمنود-بسيون)

معلم رياض أطفال محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (ميت غمر-أجا- منية النصر-المطرية-المنصورة-طلخا-نبروه-السنبلاوين-بنى عبيد-بلقاس-المنزلة-تمى الأمديد-دكرنس-شربين-الجمالية-ميت سلسيل)

معلم رياض أطفال محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية( بورسعيد)

معلم رياض أطفال محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (كفر الشيخ-دسوق-سيدي سالم-الرياض-بيلا-الحامول-بلطيم-قلين -فوه-مطوس)

معلم رياض أطفال محافظة دمياط بالإدارات التعليمية (دمياط-دمياط الجديدة- كفر سعد-فارسكور- الزرقا)

معلم رياض أطفال محافظة الوادى الجديد بالإدارات التعليمية (الخارجة-الداخلة-الفرافرة)

معلم رياض أطفال محافظة مطروح بالإدارات التعليمية ( مطروح - الضبعة - الحمام )

معلم رياض أطفال محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (الفيوم-اطسا- ابشواي-سنورس- طاميه)

معلم رياض أطفال محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (بني سويف-ناصر- الواسطى-اهناسيا -ببا-سمسطا -الفشن)

معلم رياض أطفال محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغة-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص- ملوى-ديرمواس)

معلم رياض أطفال محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ابوتيج-صدفا- الغنايم-ابنوب-القوصية- ساحل سليم-ديروط-الفتح-اسيوط غرب-اسيوط شرق-منفلوط-البدارى)



معلم رياض أطفال محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية ( سوهاج - طما - طهطا - ساقلته -المنشأة- أخميم - دار السلام - المراغة -البلينا - جرجا - جهينه - العسيرات -الجلاوية)



معلم رياض أطفال محافظة قنا بالإدارات التعليمية (بو تشت-فرشوط-نجع حمادي-دشنا-الوقف-قنا-نقادة-قفط- قوص)

معلم رياض أطفال محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (الأقصر-القرنة-أرمنت-إسنا شرق-إسنا غرب)

معلم رياض أطفال محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (ادفو غرب-إدفو شرق-كوم أمبو-نصر النوبة- دراو- أسوان)

وعن المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياض الاطفال تتضمن ما يلي:

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

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