أسرة قهوة المحطة تنعي الراحل سليمان عيد

نعت أسرة مسلسل قهوة المحطة أحد أبطالها الفنان سليمان عيد والذي وافته المنية، صباح اليوم، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأكد المنتج عمرو كمال المشرف على إنتاج المسلسل حزنه العميق هو وكل أسرة المسلسل.

أما الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال فقال إنها خسارة كبيرة وتمنى له الرحمة، مؤكدا أن الراحل كان يحب تقديم أدوارا بعيدة عن الكوميديا مثلما حدث معه في جزيرة غمام وقهوة المحطة.

قهوة المحطة انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي- وإخراج اسلام خيري ولعب بطولته النجوم أحمد غزي وبيومي فؤاد ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وعلاء مرسي وفاتن موسى وغادة طلعت وحسن ابو الروس وعلاء عوض ونخبة كبيرة من النجوم.

وكان نجل الفنان الكوميدي الراحل سليمان عيد كشف عن موعد ومكان عزاء والده الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

وقال: "عزاء والدي المغفور له بإذن الله غدا السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة طريق المحور الشيخ زايد.. شكر الله سعيكم جميعا والرجاء الدعاء".

وفاة سليمان عيد

وتوفي نجم الكوميديا "سليمان عيد" عام نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

واعتاد سليمان غرس الكوميديا بقلوب ملايين من الجمهور المصري والعربي منذ بداية مشواره الفني بين السينما والمسرح والتليفزيون منذ أواخر الثمانينات حتى الآن.

وشارك في أفلام هامة مثل حكايات الغريب، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عسكر في المعسكر، فيلم ثقافي، الناظر، الفرح، ابن القنصل.

وآخر أعماله كان فيلم فار بـ ٧ أرواح ومسلسلي قهوة المحطة وسيد الناس في رمضان الماضي.

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