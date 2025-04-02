كسور ونزيف، تفاصيل مناظرة ضحية حادث طريق السويس الصحراوي

كشفت مناظرة نيابة القاهرة الجديدة لجثة سائق لقي مصرعه إثر انشطار سيارة ملاكي يقودها إلى نصفين بعد اصطدامها بحاجز على جانب طريق السويس الصحراوي أنه توفي نتيجة إصابات متعددة.

وأشارت المناظرة إلى أنه عثر بجثة المتوفى علي إصابات عبارة عن كدمات وكسور متفرقة وكسر بالمجمجمة ونزيف داخلي وخارجي شديد.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق السويس الصحراوي، ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة المبدئية، تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية على الطريق عندما فقد قائدها السيطرة عليها واصطدم بحاجز على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن انشطار السيارة إلى جزأين وتحولها إلى أجزاء، بينما توفي قائد السيارة في مكان الحادث إثر الإصابات البالغة التي تعرض لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.

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