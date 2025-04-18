عرض جثة شاب عثر عليها في ترعة علي الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شاب عثر عليها في ترعة المريوطية بالهرم، علي الطب الشرعي لاعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم في الحادث.

العثور على جثة شخص في ترعة المريوطية بالهرم

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص في ترعة المريوطية بالهرم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب تم تحديد هويته، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات غرقه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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