الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

أول قرار ضد مروج الأسلحة عبر فيسبوك في الإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس شاب في محافظة الإسكندرية، بتهمة الترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد "خرطوش".

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيش هاتفه المحمول، عُثر على دلائل تؤكد تورطه فى هذا النشاط الإجرامى.

 وبمواجهته، أقر المتهم بإنشائه الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يطلب من ضحاياه إرسال مبالغ مالية مقابل "شحن" الأسلحة، ثم يقوم بحظر حساباتهم عقب استلام الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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اسكندرية الأجهزة الأمنية السوشيال ميديا نصب والإحتيال على المواطنين مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الإسكندرية

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