السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي 15 للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة بالأقصر

شاركت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب في المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث الذي تستضيفه محافظة الأقصر، وتنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، تحت رعاية عدد من الجهات من بينها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي

وأكدت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب الحدث العلمي، أن هذا الحدث يأتي في وقت تتطلب فيه تحديات العصر إعادة النظر في أسس تطوير صناعة السياحة والحفاظ على تراثنا المشترك.

كما أكدت على أن مصر بتاريخها الذي يمتد عبر آلاف السنين وإرثها الحضاري الغني تُعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي، مع تبني آليات التنمية المستدامة التي تضمن انتقال الخبرات والمعارف إلى الأجيال القادمة، لافتة إلى أن تطوير السياحة وتوظيف التراث الثقافي كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب جُهودًا مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والبحث العلمي الذي يُسهم في رسم السياسات المستقبلية.

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الآثار في مصر من خلال تنفيذ مشاريع لحماية وصيانة المواقع الأثرية باستخدام أحدث التقنيات العلمية، مما يضمن انتقال الموروث الثقافي إلى الأجيال القادمة، لافتة إلى تبني الوزارة في هذا الإطار سياسات شاملة لتعزيز البنية التحتية السياحية المحيطة بالمواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لتوفير تجربة متكاملة للزائرين، كما تعمل على الترويج لمدينة الأقصر على المستوى الدولي من خلال حملات إعلامية تبرز قيمتها الحضارية الفريدة، هذا بالإضافة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والدولية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث وتطويره.

برامج ومبادرات لتمكين المجتمعات المحلية

وأضافت أنه من خلال توفير برامج ومبادرات لتمكين المجتمعات المحلية من خلال تنظيم برامج تدريبية لهم تُسهم الوزارة في تحويل الأقصر إلى نموذج يحتذى به في التنمية التراثية والسياحية مما يعزز الهوية الثقافية للمحافظة ويدعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت الدكتورة سها بهجت كلمتها بالتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولكافة المشاركين من خبراء وباحثين وممثلين عن الهيئات الدولية والمحلية لما يبذلونه من جهد حقيقي في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على التراث.



وفي إطار رعاية وزارة السياحة والآثار لهذا المؤتمر قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتزويد المؤتمر بالمواد الدعائية للترويج للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما مدينة الأقصر وما بها من مواقع أثرية وذلك لتوزيعها على المشاركين في المؤتمر.

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