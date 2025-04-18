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"أخبار السياحة" تفوز بأفضل منصة على اليوتيوب لعام 2025 (صور)

أخبار السياحة تفوز
"أخبار السياحة" تفوز بأفضل منصة على اليوتيوب، فيتو

 في احتفالية ضخمة برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي نتائج مسابقة يقيمها منذ سبعة عشر عاما وتهدف إلى دعم الإعلام السياحي معنويا بكافة عناصرة وأشكاله، بحضور خالد خليل مؤسس الإتحاد العربي للإعلام السياحي والمدير العام لمياء محمود، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ومحمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، وبعض قيادات الإعلام السياحي العربي وعدد من ممثلي الاتحاد العربي للإعلام السياحي من عدد من الدول العربية، وممثلي الجامعة العربية. 

 

 حصلت قناة اليوتيوب "أخبار السياحة " على المركز الأول في صناعة المحتوى السياحي المهني، حيث أعلنت لجنة التحكيم التي تضم عددا من قيادات الإعلام العربي ورؤساء تحرير بعض الصحف العربية، فوز مجلة " أخبار السياحة " بالمركز الأول  وتسلم الكاتب الصحفي السيد الدمرداش رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة الإلكترونية درع التكريم من الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

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وزارة السياحة هيئة تنشيط السياحة الاتحاد العربي للإعلام السياحي هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق نورا علي لجنة السياحة والطيران
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