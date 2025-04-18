الجمعة 18 أبريل 2025
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اقتصاد

4 مجالات للتعاون المحتمل بين قطاع الأعمال وشركة "جيلا"

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس شريف عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة التوكل الكهربائية "جيلا"، ومخلص توكل المدير التنفيذي للشركة، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي وتطوير الصناعات الوطنية.

أوجه التعاون المحتملة بين شركة "جيلا" والشركات التابعة

 

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المحتملة بين شركة "جيلا" والشركات التابعة للوزارة في مجالات عدة، من بينها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على حلول ذكية وتقنيات متقدمة في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكاميرات المراقبة، والمباني الذكية، بما يواكب التطور الصناعي العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة 

 

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التكامل الصناعي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دفع عجلة التنمية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد

 

من جانبه، أعرب المهندس شريف عبد الفتاح عن تطلع شركة جيلا للتعاون والشراكة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال المقاولات وأنظمة إدارة المباني وكاميرات المراقبة والمباني الذكية، بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

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