شركات وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

تشارك وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات التي تلتقي فيها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية في مجالات الطاقة المختلفة.

وتعرض وزارة قطاع الأعمال العام من خلال جناحها في المعرض أحدث المشاريع والابتكارات التي تساهم بها شركاتها التابعة في تحقيق استراتيجية مصر للطاقة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

وتشارك في المعرض عددا من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مثل شركات مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) والمصرية للسبائك الحديدية (إفاكو) والنصر للزجاج والبلور بنماذج من منتجاتها في مجالاتها الصناعية ومشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركتي الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) والنصر للأسمدة (سمادكو) بعرض لأبرز المشروعات في مجال صناعة الأسمدة والتحول الأخضر، فضلًا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في مشروعات الطاقة التي تتبناها شركات الوزارة.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة يعد منصة هامة للتفاعل مع الخبرات الدولية، وتبادل المعرفة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المستدامة في قطاع الطاقة، وهو ما يسهم في تطوير القدرة التنافسية لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى ما تشمله استراتيجية العمل من تحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ورؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة، وخاصة في مجال الطاقة، التي تعد ركيزة أساسية لنجاح القطاعات الأخرى، والحرص على تعزيز التعاون مع الشركات المحلية والدولية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل جهودها في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية، لافتا إلى في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات منها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيلها، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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