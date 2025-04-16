بيت المسرح يطلق مبادرة "100 ليلة عرض" لدعم شباب المسرحيين

يطلق البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة مبادرة “100 ليلة عرض”، والتي تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وذلك في إطار السعي لإثراء الحركة المسرحية بمحافظة الإسكندرية، ودعم الإبداع الشبابي في مختلف عناصر العرض المسرحي.

مبادرة 100 ليلة عرض

تهدف المبادرة إلى إنتاج عشرة عروض مسرحية يتم تقديم كل منها على مدار عشر ليالٍ متتالية، على أن تتسم هذه العروض بالطابع الشبابي من حيث الرؤية والابتكار.

وتعتمد على طاقات ومواهب الإسكندرية في مجالات التأليف، الإخراج، التمثيل، الديكور، الموسيقى، وغيرها من عناصر العرض المسرحي، وتلتزم المبادرة بالإنتاج وفقًا للوائح والقوانين المنظمة داخل البيت الفني للمسرح.

رئيس البيت الفني للمسرح

ويقول الفنان هشام عطوة: إن المبادرة تسعى إلى ضخ دماء جديدة في المشهد المسرحي السكندري، من خلال تقديم رؤى وأفكار مختلفة ومتطورة تواكب متغيرات العصر، وخلق حالة من الرواج الفني والثقافي تشبع شغف جمهور الإسكندرية العاشق للمسرح.

تفاصيل مبادرة 100 ليلة عرض

ومن المقرر أن تُستقبل ملفات التقديم من المخرجين الراغبين في المشاركة بمقر مسرح ليسيه الحرية، خلال الفترة من 20 إبريل وحتى 20 مايو 2025، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساءً، على أن يتضمن الملف خمسة نسخ مطبوعة تتضمن الرؤية الإخراجية، تصور الديكور والأزياء، وأسماء الفريق المقترح.

وتبدأ لجنة اختيار العروض أعمالها اعتبارًا من 21 مايو 2025، برئاسة الدكتور أبو الحسن سلام، وعضوية كل من الدكتور محمد الهجرسي، والمخرج السعيد قابيل، والمخرج سامح بسيوني، والمخرج محمد مرسي.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتعلن العروض المقبولة يوم 1 يوليو 2025، كما تحتفظ اللجنة بحقها في تحديد آلية اختيار العروض سواء عبر مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وفقًا لما تراه مناسبًا.

وعقب الإعلان عن العروض المختارة، سيتم التنسيق مع الفرق المقبولة للبدء في عمليات الإنتاج وتحديد مواعيد العروض.

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