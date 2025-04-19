السبت 19 أبريل 2025
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اقتصاد

الفئات المستفيدة من قرض مكابس قش الأرز في البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

حدد البنك الزراعي قائمة الفئات المستهدفة من تمويل قرض مكابس قش الأرز المتاحة في الفروع.

وقال البنك الزراعي إن للتمويل يشمل كافة المزارعين، والجمعيات الزراعية وشباب الخريجين مما يتوفر لديهم الدراسة فى مجال الميكنة والمعدات الزراعية.

كما يتم إضافة المتعاقدين مع وزارة البيئة أفراد (مشروع تمويل مكابس قش الأرز والجرارات الزراعية).

والشركات العاملة في مجال البيئة (عدا الشركات المساهمة)

وأصحاب المراكز والورش لصيانة واصلاح المعدات والآلات الزراعية.

ومن جانب آخر قال البنك إن مجالات المنح في تمويلات الميكنة الزراعية تشمل ما يلي:

 

تمويل مكابس قش الأرز

شراء الآلات والمعدات (الجرارات - الحصادات - وسائل النقل الزراعي).

 

التصنيع الزراعي

تصنيع معدات استخلاص الزيوت، وإنتاج المعدات الزراعية الصغيرة.

ميكنة تجفيف الحاصلات الزراعية وآليات خدمة المحصول.

صيانة وإصلاح الجرارات والمعدات الزراعية والعمرات وقطع الغيار سواء الجاهزة أو المصنعة.

تشغيل مراكز الخدمة والورش (الخاصة بالميكنة الزراعية فقط).

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

 

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

 

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

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