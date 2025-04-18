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أخبار مصر

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم والزيت مجهول المصدر في حملة مكثفة بالهرم

ضبط الزيت مجهول المصدر،فيتو
ضبط الزيت مجهول المصدر،فيتو

 نفذت إدارة تموين الهرم حملة رقابية مكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية بمنطقة الهرم، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات والتوجيهات التموينية، وضبط الأسواق وضمان توافر السلع بجودة عالية للمواطنين.

أسفرت الحملة، التي قادها مدير إدارة تموين الهرم ورئيس الرقابة والمفتشون المختصون، عن ضبط وتحرير محاضر جنح، حيث تم ضبط كمية كبيرة تقدر بـ (36) شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، كانت معدة للبيع في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع. 

كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وتم ضبط (14) جركن زيت طعام مجهول المصدر، حيث تبلغ زنة الجركن الواحد 20 لترًا، ونظرًا لعدم وجود مستندات تدل على مصدر الزيت أو مطابقته للمواصفات القياسية، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مصدره والتأكد من سلامته.

وأكد مدير إدارة تموين الهرم على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بنطاق الإدارة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تضر بحقوق المستهلكين أو تتسبب في تهريب السلع المدعمة والتلاعب بالأسعار. 

وأشار إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة الأسواق لضمان استقرارها وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المقررة.

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