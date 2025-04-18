الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هذا العيار يسجل 35 ريالا، أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22


وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21


كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

 سعر جرام الذهب عيار 18 


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

 

أسعار الذهب العالمية

 

واصل الذهب ارتفاعه القياسي، أمس الخميس، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد النزاع التجاري العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3346.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 3359.50 دولار.

توقعات خفض الفائدة 

ومع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصه في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب اليوم في عمان اسعار الذهب في عمان الذهب عيار 24 اسعار الذهب اليوم ذهب عيار 21
ads

الأكثر قراءة

قرار مهم من وزير التعليم

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

محافظ الجيزة يُعلن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز شاملة التوصيل

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بأيام التشريق، وأهم الأعمال فيها؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المجددون.. ابن عطاء الله السكندري، عدو الصوفية الذي صار من أعلامها

المزيد
الجريدة الرسمية