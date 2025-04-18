الجمعة 18 أبريل 2025
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عقارات

أنظمة سداد شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة، التي تطرحها الوزارة ضمن المرحلة الأولى لأكبر طرح للشقق.

وحددت الوزارة أنظمة سداد شقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة كالتالي: 

-جدية حجز شقق مشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة  وقدره 151,000 جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

- سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

-  يتم سداد قيمة 10% بالإضافة الي وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

-  باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التسليم.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

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