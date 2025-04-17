الخميس 17 أبريل 2025
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رياضة

خطوة جادة من اتحاد الكرة البرازيلي للتعاقد مع أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

سلطت تقارير إعلامية الضوء على مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال.

 

وكشف مراسل صحيفة "ذا أتلتيك" عن تواجد مندوب من اتحاد الكرة البرازيلي في مدريد للقاء أنشيلوتي، على الرغم من نفي الاتحاد ذلك.

وأوضح أن الاتحاد البرازيلي يريد مناقشة إمكانية رحيل أنشيلوتي عن قيادة ريال مدريد قبل بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل بأمريكا.


وأتم بأنه من المتوقع أن يتحدث أنشيلوتي مع مسؤولي النادي المدريدي بعد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، المقرر له يوم 26 أبريل الجاري.

وكانت تقارير صحفية تكهنت بأن إدارة ريال مدريد ستقرر إقالة أنشيلوتي حال خسارة لقبي الدوري وكأس الملك.

بينما رجحت تقارير أخرى أن قرار الإقالة سيؤجل لحين انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، الصيف المقبل في أمريكا، نظرا للأهمية الفنية والمالية للبطولة.

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