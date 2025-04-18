الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في يوم شم النسيم “الإثنين المقبل”، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية من الغد وحتى الثلاثاء المقبل مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة يوم عيد شم النسيم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:21



وارتفعت درجات الحرارة تدريجيا بدءا من أمس بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، لتتجاوز القاهرة الثلاثينات منتصف الأسبوع المقبل.

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