الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية حار على  الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياح وارتفاع جديد بدرجات الحرارة

شبورة مائية ورياح، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  18  ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 38

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياح وارتفاع جديد بدرجات الحرارة

شبورة مائية ورياح، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي والبوري يصدمان المصريين وانخفاض كبير في 7 أصناف

بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع الخوخ 10 جنيهات والمستورد مش على "قد الإيد"

بتخفيضات تصل إلى 20%، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة قبل شم النسيم

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، زيادة جديدة تشعل جنون الليمون وانخفاض 13 صنفا

ياريتك فاهمني وهو أنت مين، أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بكوكتيل من أقوى أغانيها (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية