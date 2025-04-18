كريستيانو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل فريق النصر ضيفا على نظيره القادسية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر المتوقع ضد القادسية في دوري روشن السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق النصر السعودي مباراة اليوم، بتشكيل مكون من العناصر التالية.

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، سالم النجدي.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل القادسية المتوقع ضد النصر في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: جهاد فكرين ناتشو فيرنانديز، جاستون ألفاريز، صالح أبو الشامات.

وسط الملعب: نيثان، تركي العمار، إيكي.

خط الهجوم: كاميرو، كينيونيس، بيير أوباميانج.

موعد مباراة النصر والقادسية

وتنطلق مباراة النصر والقادسية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي



وستذاع مباراة النصر ضد القادسية مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية وبالتحديد على قناة SSC SPORT HD1.

معلق مباراة النصر ضد القادسية



يتولى الملعق فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والقادسية اليوم، على قناة SSC SPORT HD1.

ويستهدف النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحقيق الفوز على القادسية وتقليص الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.

كما تعد المباراة ثأرية خاصة إن النصر خسر أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء الدور الأول.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة.

بينما يحتل القادسية في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة.

وفشل القادسية في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري السعودي.

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