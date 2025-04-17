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حوادث

ضبط عاطلين بشمال سيناء بحوزتهما حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء بحوزتهما حشيش

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الحسنة، أثناء محاولتهما جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها داخل المحافظة.

 

ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء بحوزتهما حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أكثر من 36 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وسيارتين ومجموعة من الأدوات والأجهزة المستخدمة في النشاط الإجرامي

 

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يقرب من 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة المختصة.

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