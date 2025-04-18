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خارج الحدود

أمريكا تهدد بالتخلي عن الوساطة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

مارك روبيو، فيتو
مارك روبيو، فيتو

 قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتوقف عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مهتما بالتوصل إلى اتفاق، لكن لديه أولويات أخرى حول العالم، وهو مستعد للمضي قدما ما لم تظهر مؤشرات على إحراز تقدم.

 

وأشار روبيو إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "يمكنها المساعدة في دفع عجلة" السلام في أوكرانيا.

وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده لا تريد استمرار الحرب في أوكرانيا وأن يقتل الآلاف من الناس فيها العام المقبل.

وقال ماركو روبيو "سنعرف في الأيام المقبلة إذا كان السلام قابلا للتحقيق في أوكرانيا".

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرة باريس بعد محادثات أوكرانيا: “ندرك حاجة أوكرانيا للثقة في قدرتها على الدفاع عن نفسها”.

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